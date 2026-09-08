È arrivato il suo momento dopo 18 puntate trascorse in studio. Questa sera ad Affari Tuoi ha giocato per la Sardegna Gianluigi Dau, 32 anni, di Alghero, accolto sulle note di Giuni Russo e accompagnato dalla fidanzata Aurora.

Gianluigi lavora come netturbino, ma sta “aspettando il posto stabile”, come ha raccontato lui stesso. Da qui la risposta del conduttore Stefano De Martino, che scherzando con la coppia ha detto: “Noi siamo anche un ufficio di collegamento”.

Fin dai primi minuti il concorrente algherese ha mostrato il suo carattere simpatico, frizzante e imprevedibile, dando vita a una puntata ricca di battute e colpi di scena.

Gianluigi e Aurora stanno insieme da sette anni e hanno raccontato anche il loro primo incontro. “Mi ha fatto aspettare per nove mesi”, ha ricordato lui. Inevitabile la domanda di De Martino sulla famosa crisi del settimo anno. “Esiste”, ha risposto Aurora. E quando Gianluigi ha confessato di volerla sposare, la replica è arrivata immediata: “Io no”. “Vediamo se cambia idea nel corso della puntata”, ha scherzato ancora il conduttore.

Poi è iniziata la partita vera e propria.

I primi tre tiri hanno eliminato 100 euro, 5 euro e il Contropacco. Al quarto è uscito un altro blu da 200 euro, consentendo a Gianluigi di pescare tra altri due pacchi, senza però riuscire a conquistare la macchina.

La serie positiva è proseguita con l’uscita di 1 euro e del pacco nero da 100 euro. A quel punto è arrivata la prima telefonata del Dottore, con un’offerta da 35 mila euro.

Subito dopo, però, la partita ha cambiato volto. È uscito il primo rosso pesante: 300 mila euro. Poco dopo se ne sono andati anche i 200 mila.

Il Dottore ha quindi proposto un cambio. Gianluigi ha lasciato il pacco numero 13 per prendere il 14 e ha aperto immediatamente quello appena abbandonato: dentro c’era la “ballerina”.

La partita è andata avanti con grande entusiasmo e, nel corso dei tiri, è uscito anche il pacco da zero euro.

Con ancora in gioco tre pacchi blu e cinque rossi - 15 mila, 30 mila, 50 mila, 75 mila e 100 mila euro - il Dottore ha offerto alla coppia 15 mila euro. Gianluigi e Aurora hanno deciso di rifiutare e continuare.

A quattro pacchi dalla fine erano rimasti due rossi, da 15 mila e 75 mila euro, e due blu. È arrivato così un nuovo cambio: Gianluigi ha lasciato il 14 per il 15. Nel pacco abbandonato c’era un altro blu, Tommasino.

Poco dopo, però, è uscito anche il premio da 75 mila euro. A quel punto in gioco sono rimasti soltanto 15 mila euro e 20 euro.

Prima dell’ultimo atto c’è stato spazio anche per un ricordo più intimo. Gianluigi ha parlato di nonna Anna, che non c’è più, con la quale era solito guardare Affari Tuoi.

Alla fine, dopo un altro cambio, la coppia si è ritrovata con il pacco numero 9. Dentro c’erano 20 euro. Nel pacco lasciato, invece, erano rimasti i 15 mila euro.

“Niente da fare”, ha commentato Stefano De Martino, salutando una partita che, come ha sottolineato lo stesso conduttore, è stata "ricca di colpi di scena”.