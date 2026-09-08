Corsa contro il tempo nei cieli tra la Sardegna e il Lazio per salvare una bambina di appena 3 anni, colpita da una gravissima patologia e in imminente pericolo di vita. La piccola è stata trasportata nel tardo pomeriggio di oggi da Cagliari a Roma con un velivolo Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, per garantirne l'immediato ricovero e le cure specialistiche presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Lo rende noto l'Aeronautica Militare in una nota.

La piccola, a causa di una grave patologia, necessitava di un trasferimento rapido dall'Ospedale "G. Brotzu" di Cagliari alla struttura sanitaria della capitale. Su richiesta della Prefettura di Cagliari, la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare ha disposto l'immediata attivazione dell'equipaggio del 31° Stormo di Ciampino, pronto a muoversi con la massima tempestività.

Il velivolo è decollato dall'aeroporto sardo alle ore 19:05 locali ed è atterrato allo scalo di Ciampino alle ore 20:05 locali. Sulla pista d'atterraggio era già presente un'ambulanza che ha preso in carico la bambina per il successivo e rapido trasporto all'ospedale di destinazione.