Un evento da favola trasformato in un'eccezionale operazione di solidarietà: dopo aver celebrato in Gallura e Costa Smeralda uno dei matrimoni più blindati e discussi dell'anno, il miliardario statunitense e magnate delle criptovalute Brendan Blumer e il manager della moda italiano Salvatore Spano hanno deciso di fare loro il regalo di nozze al territorio e alla collettività, destinando donazioni per una cifra complessiva di 1,6 milioni di euro.

La quota più consistente della beneficenza, pari a 1,2 milioni di euro, è stata devoluta all’ospedale Brotzu di Cagliari: il contributo consentirà di completare e rendere operativa la prima Terapia Intensiva Pediatrica della Sardegna. Altri 200mila euro sono stati assegnati alla Fondazione Ebri "Rita Levi-Montalcini" di Roma, a supporto dei progetti di ricerca avanzata sul declino cognitivo e sulla perdita di memoria correlati all'Alzheimer, mentre ulteriori 200mila euro sono stati indirizzati alla sezione di Olbia della Lida per la cura e la salvaguardia degli animali sul territorio.

Un impegno condiviso fin dalle partecipazioni: Blumer e Spano hanno infatti invitato i circa trecento ospiti presenti alle nozze a non acquistare i tradizionali doni nunziali, bensì a contribuire direttamente a favore di questi tre enti, i cui vertici hanno espresso pubblico ringraziamento per la straordinaria generosità ricevuta.