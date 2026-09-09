Un’esperienza breve e sfortunata, ma intensa per il Gallo Belotti a Cagliari, che dopo solo un anno si è separato dai rossoblù, all’indomani della decisione del club di non proseguire insieme a causa delle scarse garanzie fisiche.

Era iniziata alla grande, con la doppietta decisiva nella rimonta per il 2-1 contro il Lecce, ma la settimana successiva la rottura del crociato con l’Inter ne ha compromesso l’Intera stagione, e di fatto la sua permanenza nel capoluogo.

Così, un anno dopo, la carriera di Belotti riparte da Modena, in Serie B, ma prima di iniziare l’attaccante non dimentica i suoi mesi in Sardegna e dedica un messaggio ai rossoblù, affidando le sue parole ai social.

“Grazie Cagliari, grazie alla gente, grazie ai tifosi. Avete accolto me e la mia famiglia in un modo che difficilmente dimenticheremo – scrive –. Quella volta che mi avete chiamato sotto la curva, nella mia prima partita casalinga e l’ovazione al mio rientro in campo, dopo l’infortunio, sono momenti emozionanti, che faranno sempre parte di me e della mia carriera”.

“Grazie a tutti i miei compagni, al mister, allo staff e alle persone che lavorano dentro Asseminello. Ognuno di voi mi ha dato qualcosa e anche se è stato per poco tempo, siamo riusciti a trasmetterci tanto”, scrive ancora.

“Vedere il vostro dispiacere mi ha fatto capire che una parte di me vi è arrivata. Auguro il meglio ad ognuno di voi e vi mando un abbraccio forte. Grazie Cagliari”, conclude.