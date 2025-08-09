Una vasta operazione antidroga ha interessato nei giorni scorsi diversi comuni del Monteacuto, portando alla denuncia in stato di libertà di cinque giovani — due dei quali minorenni — accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Ozieri sotto la direzione della Procura di Tempio Pausania e della Procura per i Minorenni di Sassari, ha visto impegnati i militari delle Stazioni di Alà dei Sardi, Ardara, Berchidda, Buddusò, Oschiri e Ozieri, con il supporto delle unità cinofile antidroga del Nucleo di Cagliari. Protagonisti in azione anche Tex, un pastore tedesco, e Brigi, un pastore belga, addestrati alla ricerca di droga.

Nel corso delle numerose perquisizioni domiciliari e locali sarebbero stati sequestrati circa 415 grammi di marijuana, 82 grammi di hashish, un piccolo quantitativo di sostanza da taglio, una pistola a salve modificata priva dell’occlusione della canna, capsule ingeribili in plastica, trituratori per infiorescenze, bilancini di precisione, sei smartphone, un computer portatile e materiale per il confezionamento delle dosi.

Particolare attenzione è stata riservata alla pistola a salve modificata, oggetto di ulteriori accertamenti per verificare se sia stata utilizzata in precedenti fatti criminali, e alle capsule ingeribili, spesso usate per occultare droga durante controlli di polizia: una pratica pericolosa per la salute e oggi facilmente individuabile grazie a controlli sempre più accurati.

L’indagine rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio, con un focus particolare sulla tutela dei minori e dei giovani. Parallelamente, l’Arma prosegue l’attività di prevenzione nelle scuole con incontri e progetti di sensibilizzazione.