Paura nella serata di ieri sulla SS131 Dcn, all’altezza del km 37. Intorno alle 20:30 una Toyota Yaris, con a bordo due persone, è uscita di strada ribaltandosi in una cunetta.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto si è capovolta, bloccando il passeggero all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale, che hanno estratto il ferito e lo hanno affidato al personale del 118. Entrambi gli occupanti sono stati trasportati all’ospedale di Nuoro per gli accertamenti clinici.

Presenti anche due pattuglie dei carabinieri di Ottana, che hanno regolato il traffico e svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica dell’incidente.