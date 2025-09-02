Colpo da circa 80 mila euro quello avvenuto questa mattina al Postamat di Bitti. Una banda è riuscita a sradicare con una ruspa il bancomat dell’ufficio postale, portandolo via interamente. La stima del bottino, ancora provvisoria, emerge dalle indagini avviate dal Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro.

Dopo l’assalto, i ladri hanno abbandonato il mezzo meccanico utilizzato, risultato rubato in un cantiere della zona, e sono fuggiti probabilmente a bordo di un furgone o di un pick-up, abbastanza capiente da trasportare la cassa automatica.

La caccia alla banda è in corso. I militari dell’Arma hanno già acquisito i filmati delle numerose telecamere presenti in paese, comprese quelle dell’ufficio postale e delle strade di uscita dal centro abitato, nella speranza di ricostruire la via di fuga dei malviventi.