È stato arrestato ieri, lunedì 1° settembre, a Sorso dopo che avrebbe molestato sessualmente due ragazze di 14 e 15 anni e aggredito i carabinieri intervenuti sulla scena.

La vicenda è avvenuto in piazza Bonfigli del centro cittadino, dove l'uomo, un 48enne, avrebbe tentato di avvicinarsi alle minorenni con proposte indecenti e approcci fisici. Le grida delle giovani hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno circondato l'uomo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.

All'arrivo dei carabinieri della Stazione di Sorso, l'uomo si è rifiutato di fornire i documenti e ha attaccato uno dei militari, colpendolo. Di conseguenza, è stato arrestato con l'accusa di resistenza, lesioni e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Sassari, Giancosimo Mura, che ha convalidato l'arresto e ha stabilito il regime dei domiciliari.

Nel frattempo, le indagini dei carabinieri sono in corso per accertare gli abusi sessuali nei confronti delle due minori e valutare la possibilità di contestare ulteriori accuse al 48enne.