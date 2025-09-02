Gerard Depardieu è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stupro nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould, decisione è stata presa dalla corte criminale dipartimentale di Parigi, come riportato da fonti vicine al caso, dall'emittente televisiva BfmTv e da Tg Com 24.

Se fosse riconosciuto colpevole, l'attore potrebbe affrontare fino a 20 anni di reclusione. In passato, era stato condannato per aggressioni sessuali e aveva ricevuto una pena di 18 mesi di prigione, ma è stato presentato un appello contro questa sentenza.

Depardieu è stato oggetto di accuse pubbliche o denunce ufficiali di cattiva condotta da oltre 20 donne, tuttavia solo un'accusa di aggressione sessuale è stata portata davanti al tribunale. Altri casi sono stati chiusi per mancanza di prove o perché il reato era prescritto.

Charlotte Arnould ha accusato Gerard Depardieu di averla violentata due volte nell'agosto del 2018, nella sua residenza parigina. Nonostante la denuncia fosse stata inizialmente archiviata dopo nove mesi di indagini, la donna ha deciso di presentare nuovamente denuncia come parte civile. Nel dicembre 2020, un giudice ha stabilito che ci fossero prove serie e convergenti, portando all'incriminazione dell'attore francese per stupro e violenza sessuale. Nel mese di agosto del 2024, i pubblici ministeri hanno richiesto che Depardieu fosse processato in tribunale.