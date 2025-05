Violazione di domicilio e aggressione a pubblici ufficiali: è finito in arresto un allevatore 77enne di Ussaramanna, già noto alle forze dell’ordine, dopo un violento episodio avvenuto nelle prime ore del 6 maggio. I Carabinieri della Stazione di Lunamatrona, supportati dall’Aliquota Radiomobile di Sanluri, sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al 112 da una donna di 63 anni. La chiamante denunciava la presenza dell’uomo all’interno di un terreno di sua proprietà, contiguo alla casa di famiglia.

Secondo la prima ricostruzione, l’anziano stava tentando di delimitare l’area con paletti e rete metallica, contestando i confini tra le rispettive proprietà. All’arrivo dei militari, l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza: ha colpito con una pinza da taglio un carabiniere all’avambraccio e sferrato un pugno a un secondo militare. Entrambi hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Nonostante l’immobilizzazione, l’allevatore ha continuato a divincolarsi, rendendo necessario l’intervento del 118 e il successivo trasporto all’ospedale di San Gavino Monreale per accertamenti. La perquisizione personale ha portato al sequestro di due coltelli a serramanico e della pinza utilizzata per l’aggressione.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Cagliari, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto in giornata.