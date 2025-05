Attimi di paura ieri sera nel porto di Olbia, dove una giovane donna in gravidanza ha accusato un malore a bordo del traghetto Tommy della Moby, in partenza per Civitavecchia. La 26enne, che viaggiava con la famiglia, ha iniziato a sentirsi male poco prima delle 22:30, mentre la nave si trovava ancora attraccata al molo di Isola Bianca. Il personale di bordo ha subito prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del 118.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Nonostante l’intervento tempestivo, la gestazione si è interrotta. Le sue condizioni di salute sono comunque buone, e rimane sotto osservazione presso il nosocomio gallurese.

L’episodio ha provocato un ritardo nella partenza del traghetto, rimasto fermo per diverse ore in attesa del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di frontiera, i Vigili del fuoco e la Guardia costiera. Solo in tarda serata è stato autorizzato l’imbarco e la nave ha potuto lasciare il porto.