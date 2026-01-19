Sono ore di apprensione a causa del maltempo a Torpè, il cui territorio è storicamente interessato da emergenze idrogeologiche.

L'amministrazione comunale, visto il codice rosso del bollettino emesso dalla Protezione civile regionale e la situazione di criticità elevata, ha disposto l'evacuazione immediata delle aree del territorio più a esposte. Si tratta delle località Baddore, Matta Erva, Ena De Puleu, Filinita, Sa Tanca Noa, San Pietro, Ussela, Sas Luas, L'Unità, Terra Teulasa, Tiedda, Giunne Pala, Su Puttu, Poiu, Badu Arghentu, Pasu e Lana, Binzarena, Multalditana e l'area lungo il Rio Posada.

Evacuate anche la Palestra Comunale e il Centro di Accoglienza di via Eleonora d'Arborea. Il Comune invita a contattare il numero di telefono 348 4022762 per emergenze o informazioni urgenti.

"Chiudere gas – si legge sui canali dell'amministrazione comunale di Torpè –, acqua ed elettricità. Seguire gli itinerari di evacuazione. Non sostare nelle zone a rischio. Portare con sé medicinali ed effetti personali. Seguire le disposizioni con la massima prudenza".

