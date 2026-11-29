Una domenica, quella di oggi, 29 novembre 2026, all’insegna del tempo stabile in Sardegna, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti settentrionali in graduale attenuazione in serata.

La situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni: tra domani, lunedì 30, e martedì 1° dicembre, aumenterà la nuvolosità, con possibili deboli precipitazioni in serata sul settore orientale. Mercoledì sono attese piogge più diffuse, soprattutto nell’est dell’Isola, mentre le temperature subiranno un temporaneo rialzo. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 29 novembre

Cielo: sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli prevalentemente settentrionali con qualche locale rinforzo moderato sulle cime dei rilievi settentrionali e sulle coste orientali, in attenuazione serale.

Mari: molto mossi ad est, generalmente mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 30 novembre

Cielo: poco nuvoloso in mattinata, con locali nebbie o foschie nelle ore più fredde sul settore settentrionale, dal pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con copertura a tratti più compatta.

Temperature: prevalentemente stazionarie con valori minimi localmente bassi.

Venti: deboli prevalentemente settentrionali, a tratti bava o calma di vento di direzione variabile.

Mari: generalmente mossi, localmente poco mossi i bacini occidentali.

Previsioni per la giornata di martedì 1° dicembre

Cielo: irregolarmente nuvoloso, con locali nebbie o foschie nelle ore più fredde sul settore settentrionale, copertura nuvolosa in aumento dal pomeriggio con possibilità di deboli ed isolate precipitazioni in serata sul settore orientale.

Temperature: prevalentemente stazionarie con valori minimi localmente bassi, specie a est.

Venti: deboli, prevalentemente di Grecale, con locali rinforzi moderati sulle cime dei rilievi settentrionali e sulle coste esposte.

Mari: generalmente mossi, localmente poco mossi i bacini occidentali.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì il cielo sarà da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, con deboli precipitazioni nella giornata di mercoledì, più insistenti e sparse sul settore orientale. Le temperature saranno in aumento in entrambi i valori mercoledì, stazionarie o in calo giovedì, specie nel nord-est. I venti soffieranno deboli o moderati orientali mercoledì, deboli e variabili giovedì. I mari saranno generalmente mossi mercoledì e poco mossi giovedì.