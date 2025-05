Il meteo in Italia sarà instabile per almeno altri 10 giorni, tuttavia si prevedono condizioni prevalentemente soleggiate durante il fine settimana, come riferisce Lorenzo Tedici, esperto meteorologo del portale www.iLMeteo.it, "Sia sabato sia domenica - afferma - ci sarà più sole con massime fino a 7 gradi più alte rispetto alle attuali".

Le prossime ore porteranno ancora maltempo con acquazzoni previsti soprattutto tra Alpi e Prealpi, al Nordest e tra Toscana, Umbria e Marche. Al Sud, da una linea immaginaria Viterbo-Teramo, si potrà godere di una giornata stabile. Venerdì, il maltempo raggiungerà anche il Sud con piogge sparse e temporali locali. Le temperature massime rimarranno stabili, con valori tra i 19 gradi nella maggior parte del Nord, 22-23 gradi in Liguria e nel Centrosud, e punte di 26-27 gradi in Sicilia nonostante alcuni acquazzoni. Sabato sarà più soleggiato che piovoso, ma da domenica pomeriggio torneranno i temporali, soprattutto sulle Alpi, Prealpi e la fascia appenninica. "Ma qualche scroscio d'acqua potrebbe invadere anche le pianure adiacenti", conclude Tedici. Infine da lunedì è previsto un graduale peggioramento a iniziare dal Sud.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 8 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso. Possibili isolati rovesci sul settore orientale nelle ore pomeridiane.

Venti: deboli di direzione variabile, moderati prevalentemente dai quadranti occidentali sulle coste settentrionali.

Mari: mossi o poco mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni per domani, venerdì 9 maggio

Cielo poco nuvoloso con aumento della copertura dalle ore centrali della giornata. Rovesci o temporali da isolati a sparsi con cumulati localmente moderati sul settore orientale nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve calo.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi.

Previsioni per sabato 10 maggio

Cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura dalle ore centrali della giornata, con possibili deboli precipitazioni.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica il cielo risulterà generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni isolate. Attenuazione dei fenomeni il giorno seguente. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli principalmente dai settori sud-orientali, tendenti alla variabilità. I mari saranno poco mossi, localmente mossi.