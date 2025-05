Un ragazzo di 14 anni, residente a Bricherasio, è morto lo scorso 2 maggio presso all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, presumibilmente, secondo una prima ricostruzione, a causa di un'intossicazione da farmaci.

Come riporta Tg Com 24, il giovane, che si trovava a Settimo Torinese dai suoi nonni, avrebbe trascorso una serata in compagnia di amici e, dopo il ritorno a casa, i nonni lo avrebbero trovato in uno stato di incoscienza la mattina successiva. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e l'immediato trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è purtroppo morto poco dopo il suo arrivo. Secondo l'autopsia, la causa del decesso potrebbe essere correlata a un possibile abuso di farmaci che avrebbe causato un problema respiratorio.

La Procura di Ivrea ha avviato un'indagine per chiarire i dettagli legati alla morte, e verranno svolte ulteriori analisi tossicologiche al fine di identificare le sostanze rilevate nel corpo della vittima.

La disperazione del padre

"Forse ha litigato. Forse gli hanno dato qualcosa. Ma io voglio sapere la verità. Voglio giustizia. Non si può morire a 14 anni così". Sono parole colme di disperazione quelle del padre del 14enne, che avrebbe riportato sul corpo alcune ecchimosi, secondo il genitore non attribuibili alle manovre di rianimazione.

Sempre come riporta Tg Com 24, la famiglia del giovane è nota nella comunità locale per la gestione di una pizzeria, diventata famosa anche per essere apparsa in una puntata del programma televisivo "Cucine da incubo".