È stato arrestato ieri, giovedì 2 aprile, dai Carabinieri di San Gavino Monreale, per violazione di misura cautelare e per tentata violazione di domicilio aggravata.

Nel pomeriggio, all’uomo, un 58enne già noto alle forze dell'ordine, era stata notificata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ex convivente, disposta dall’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento prevedeva l’obbligo di mantenere una distanza di almeno un chilometro dalla vittima ed era accompagnato dall’applicazione del braccialetto elettronico.

Nonostante ciò, a poche ore dalla notifica, l’uomo si sarebbe ripresentato presso l’abitazione della donna. Secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato con violenza di sfondare la porta d’ingresso nel tentativo di introdursi nell’appartamento.

La donna ha immediatamente richiesto aiuto, consentendo il rapido intervento dei militari della Stazione locale, supportati dai Carabinieri di Guspini e dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Durante la perquisizione personale, il 58enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, poi sequestrato. In considerazione della flagranza di reato e della gravità dei fatti, l’uomo è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della caserma.

Informata tempestivamente la Procura della Repubblica di Cagliari, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, già nelle prime ore del mattino successivo, l’aggravamento della misura cautelare, con la custodia in carcere. L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.