La raccolta dei rifiuti porta a porta a Cagliari seguirà regolarmente il calendario previsto anche durante le festività pasquali. Le utenze domestiche e non domestiche potranno usufruire del servizio sia domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, che lunedì 6 aprile, Pasquetta.

Inoltre, sarà attivo il servizio di corriera ecologica nel centro storico. Alcune strutture come gli ecocentri in viale Sant’Elia e in via San Paolo, le isole ecologiche mobili di via Pisano e del parcheggio di piazza Puglia e il Centro Informazioni in viale Ciusa 133 rimarranno chiusi durante le festività.

Il Centro del Riuso sarà aperto regolarmente sabato 4 aprile, mentre rimarrà chiuso per l'intera giornata di lunedì 6 aprile. Le attività dello spazio in via Contivecchi riprenderanno mercoledì 8 aprile seguendo il normale orario continuato dalle 10:00 alle 18:00, come da consueto calendario.