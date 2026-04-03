Da domani, sabato 4 aprile 2026, i nuovi autobus elettrici Solaris Urbino da 18 metri inizieranno a operare sulla linea PF del Ctm a Cagliari.

Questi moderni mezzi, capaci di trasportare circa 140 passeggeri, offriranno collegamenti da piazza Matteotti al Poetto e fino all'ospedale Marino. Per agevolare gli spostamenti verso il mare, l'azienda di trasporto pubblico locale ha annunciato un potenziamento dei servizi dalle 9 alle 18 durante il fine settimana e le festività pasquali.

In particolare, sabato notte saranno attive le circolari notturne, mentre domenica di Pasqua, 5 aprile, verranno operate le circolari pasquali insieme alla linea 9. Lunedì 6 aprile, per Pasquetta, sarà in vigore il servizio festivo con potenziamento della linea PF da e verso il Poetto.

Per quanto riguarda il periodo pasquale, sarà disponibile il numero verde 800.078870 con servizio informazioni anche in lingua inglese.