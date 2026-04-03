Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Cagliari, in viale Guglielmo Marconi, dove un’auto si è scontrata con un convoglio della linea Metropolitana. Ancora da chiarire le cause dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari con una squadra della Centrale operativa, insieme a diverse ambulanze del 118. Gli operatori hanno liberato il conducente dell’auto, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo dopo l’impatto.

Il ferito, stabilizzato dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Non risultano invece persone coinvolte o ferite a bordo del convoglio della Metropolitana.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, mentre la Polizia Locale di Cagliari ha gestito i rilievi e la viabilità, occupandosi degli adempimenti di competenza e del ripristino della circolazione.