La provincia di Nuoro, nonostante mostri segnali di crescita nel periodo 2021-2024, continuerebbe a presentare una situazione economica fragile. Secondo l'analisi dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro basata sui dati Unioncamere aggiornati al 31 marzo 2026 sul reddito disponibile delle famiglie consumatrici, emerge che il reddito pro capite nel 2024 era di 17.023 euro, posizionando la provincia al 93esimo posto su 107 province italiane. Questo conferma un persistente divario rispetto al resto del Paese, con la posizione della provincia che è rimasta sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti.

Nel periodo considerato, c'è stata una crescita del reddito disponibile totale del 15,7%, posizionando Nuoro al 36esimo posto in Italia per intensità di crescita. Tuttavia, la situazione occupazionale rimane critica, con una diminuzione del 6,2% degli occupati dipendenti tra il 2021 e il 2024, collocando la provincia al penultimo posto nazionale. Nonostante l'incremento dei redditi, la creazione e il mantenimento di posti di lavoro dipendente rimangono problematici.

La composizione del reddito disponibile evidenzierebbe una fragilità economica, con solo il 47,8% derivante da redditi da lavoro dipendente, posizionando Nuoro al 94esimo posto in Italia. Questo significa che una parte significativa della capacità di spesa delle famiglie proviene da pensioni e prestazioni sociali. Inoltre, la distribuzione del reddito imponibile mostra che il 29,3% dei contribuenti nuoresi dichiara redditi compresi tra 0 e 10.000 euro, posizionando la provincia al 76esimo posto, indicando una maggiore presenza di fasce economicamente deboli rispetto ad altre aree del Paese.

Complessivamente, il territorio di Nuoro mostrerebbe una crescita dei redditi che non si traduce in un miglioramento diffuso dell'occupazione e della produzione. Nonostante l'incremento della capacità di spesa nel triennio considerato, la provincia fatica a ridurre il divario che la separa dalla media nazionale.

"I dati - osserva Maria Luisa Ariu, responsabile dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro - mostrano alcuni segnali positivi sul fronte dell'andamento dei redditi, ma confermano al tempo stesso criticità strutturali che continuano a caratterizzare il nostro territorio. In particolare, resta centrale il tema dell'occupazione dipendente e della capacità del sistema economico locale di generare opportunità di lavoro stabili e qualificate. È su questo terreno che si gioca una parte importante delle prospettive di sviluppo della provincia e della possibilità di rafforzare in modo duraturo il benessere delle famiglie".