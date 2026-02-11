Persiste il maltempo sull'Italia con piogge anche intense e venti di burrasca. Nel fine settimana, poi, è in arrivo una nuova perturbazione associata a un forte calo termico che trasformerà le precipitazioni in nevicate fino a basse quote. A confermare il quadro meteorologico Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - Calabria e Sicilia saranno i settori a rischio più marcato. Sono previste raffiche di vento molto forti e locali grandinate. Le piogge saranno diffuse su tutta la fascia tirrenica mentre nevicherà copiosamente sulla Valle d'Aosta".

Domani avremo ancora nevicate diffuse sulle Alpi di confine, eccezionali in Valle d'Aosta, piogge su tutto il Centro-Sud e tanto vento con raffiche di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria. Rischio mareggiate per le coste esposte dei settori ovest di Sardegna, Sicilia e Calabria. Venerdì il cielo sarà più tranquillo, ma il vento sarà ancora impetuoso sulle stesse zone.

Nel weekend fredde correnti da nord sostituiranno il mite e umido flusso atlantico portando, oltre al maltempo, un brusco calo delle temperature. Nevicherà non solo sulle Alpi ma anche a bassa quota sulle regioni adriatiche.

ALLERTA IN SARDEGNA

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle ore 9:00 di oggi, mercoledì 11 febbraio, fino alle ore 6:00 di venerdì 13 febbraio.

Secondo quanto comunicato, dalla mattinata di mercoledì 11 febbraio sono previsti venti da Ovest, localmente fino a burrasca sulle coste settentrionali e orientali della Sardegna e sui crinali, con una prima attenuazione a partire dalla serata.

La situazione è destinata a peggiorare nella giornata di giovedì 12 febbraio, quando è attesa una nuova e più marcata intensificazione dei venti su tutta l’Isola. I venti soffieranno forti da Nord-Ovest, con burrasca su ampie aree costiere e localmente fino a tempesta sulle coste orientali e sui crinali. Nella stessa giornata sono previste mareggiate lungo le coste esposte.

I fenomeni inizieranno ad attenuarsi dalla mattinata di venerdì 13 febbraio.

La Protezione Civile invita alla massima prudenza, in particolare durante la guida di automobili e motoveicoli, poiché le forti raffiche laterali possono provocare sbandamenti. Si raccomanda attenzione soprattutto nei tratti stradali più esposti, come viadotti e uscite dalle gallerie, ed è consigliato evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Nelle zone costiere, alla forte ventilazione è associato un elevato rischio di mareggiate. Per questo motivo si raccomanda di evitare l’avvicinamento al litorale, di non sostare su strutture esposte al mare e di evitare la balneazione e l’uso di imbarcazioni.

Le autorità invitano cittadini e visitatori a seguire gli aggiornamenti e ad adottare comportamenti responsabili per ridurre i rischi legati alle condizioni meteo avverse.

Raffiche di vento di burrasca a Olbia, chiuso il parco Fausto Noce

Le forti raffiche di vento di burrasca previste per la giornata di oggi e per quella di domani 12 febbraio hanno portato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha disporre la chiusura del parco urbano Fausto Noce.

In queste ore il maestrale sta battendo la costa con venti intensi dai quadranti nord-occidentali, che potrebbero raggiungere intensità di burrasca. La disposizione, adottata per ragioni di sicurezza pubblica, riguarda tutti i fruitori del parco, inclusi coloro che vi operano abitualmente. La riapertura è prevista alle 6 di venerdì 13 febbraio, salvo proroghe qualora le condizioni meteorologiche avverse dovessero persistere.

"Invitiamo i nostri concittadini alla massima prudenza e ringraziamo per la collaborazione", ha commentato il primo cittadino.

Vigili del fuoco impegnati a Nuoro

Il Comando a provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è impegnato dalle prime ore del mattino per far fronte alle chiamate di soccorso tecnico urgente legate al forte vento. Venticinque gli interventi finora svolti e più di 40 quelli in coda.

Le Aree di intervento riguardano la città di Nuoro e i territori dell’Ogliastra e della Baronia.

Le Strade Statali SS 129 km.6/7 e SS 125 Località Cala Liberotto risultano temporaneamente chiuse per alberi su carreggiata.

Attualmente risultano impegnate 4 squadre sul territorio di Nuoro, oltre alle squadre dei distaccamenti di Lanusei e Tortoli per l’Ogliastra e del distaccamento di Siniscola per la baronia.

Di fondamentale importanza il lavoro di gestione delle chiamate da parte della Sala Operativa Provinciale.