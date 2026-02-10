Entrare nella storia, indossarne i colori, respirarne le atmosfere. Elena Leoni, 21enne oristanese, sta per vivere un’esperienza indimenticabile sulle orme di Eleonora d’Arborea, una delle figure più straordinarie e identitarie della Sardegna. Giudicessa medievale, seppe governare con autorevolezza e visione uno Stato sardo indipendente, opponendosi alle grandi potenze del tempo.

Con la Carta de Logu, Eleonora diede al suo popolo un codice di leggi avanzatissimo, che tutelava i diritti, riconosceva un ruolo giuridico alle donne e restò in vigore per secoli. Una sovrana moderna che Oristano celebrerà anche nei giorni della Sartiglia, quando il cuore della città batterà forte al ritmo dei tamburi e delle trombe, fra lo scalpitio degli zoccoli, gli applausi e l’emozione di un rito che si ripete da secoli affascinando e sorprendendo per la sua portata simbolica.

Fra gli appuntamenti più attesi, proprio quello della vestizione di Eleonora d’Arborea, che quest’anno sarà interpretata dalla giovane Elena. Un onore che fa tremare le gambe e che la studentessa ci racconta in un’intervista.

OCCHI PUNTATI SU ELENA E LUNA

Come si vivono gli ultimi prima della Sartiglia sapendo di dover impersonare Eleonora? «Sono giorni di preparativi e cura dei dettagli, soprattutto per quanto riguarda la bardatura del cavallo – spiega Elena Leoni –. Sto montando tutti i giorni, soprattutto per abituarmi e abituare il cavallo alla sella da amazzone che è quella che abitualmente usa l’Eleonora della Sartiglia. Ho iniziato a esercitarmi da settembre, ma adesso che mancano pochi giorni sto intensificando le uscite».

Il destriero che la giovane ha scelto per la sua sfilata trionfale è un meraviglioso anglo-arabo sardo grigio di 14 anni, si chiama Luna ed è di proprietà dell’allevatore Antonello Vargiu di Ruinas. «La conosco da maggio – racconta – e da allora sono andata a trovarla quasi tutte le settimane per iniziare a montarla e prendere confidenza con lei. Da un mese, però, è con me a Oristano e abbiamo condiviso intensamente quest’ultima fase di preparazione all’evento».

CHI PUÒ VESTIRE I PANNI DI ELEONORA?

La scelta di chi vestirà i panni di Eleonora, invece, come avviene? «La Pro Loco di Oristano pubblica una sorta di bando al quale le donne interessate possono rispondere candidandosi. Io l’ho fatto inviando una lettera di presentazione dove raccontavo di me, della passione che ho per la mia città e per la Sartiglia, oltre che per Eleonora d’Arborea che ho interpretato già in passato in altre rievocazioni storiche».

Elena, tra l’altro, frequenta la facoltà di Lettere moderne all’Università di Cagliari. «Amo gli esami di storia – racconta –, in particolare di storia medievale e nelle prossime settimane ho in programma di seguire proprio un corso incentrato sulla storia della Sardegna».

Nel dicembre del 2024, la 21enne è stata ricontattata dagli organizzatori della Sartiglia. «A dicembre di ogni anno viene annunciato il nome del Componidoreddu della Sartiglia alle porte e dell’Eleonora dell’anno successivo. Io mi trovavo in Erasmus in Francia quando sono stata contattata e ho ricevuto la notizia. Ero contentissima, non ci credevo, ho raccontato la novità a tutti i miei colleghi non sardi, che non conoscevano la Sartiglia, così ho trasmesso loro un po' di cultura rispetto a questa manifestazione. Sono rimasti talmente incantati che due amiche verranno a trovarmi dalla penisola per assistere all’evento».

LA SARTIGLIA DI ELEONORA

Qual è il ruolo di Eleonora nelle celebrazioni che scandiscono i giorni della Sartiglia? «Sarò protagonista la domenica e il martedì, quando si tiene la cosiddetta vestizione – spiega l'amazzone –. L’appuntamento è in piazza Eleonora, dove mi verranno posti sul capo lo scuffiotto e la mantilla, il velo verde, da due ancelle che sono mie cugine. Seguirà un dialogo in sardo col Capitano della cavalleria giudicale, un momento molto forte, accompagnato anche dalla musica di tamburini e trombettieri».

«Poi arriva il cavallo accompagnato da un paggetto e da quel momento parte la sfilata aperta da Eleonora, seguita dai costumi medievali e sardi e infine dal gremio dei cavalieri». La sfilata si terrà la mattina e la sera della domenica e del martedì, prima in via Duomo, dove si tiene la Corsa alla Stella, e poi in via Mazzini, teatro delle pariglie.

L'ABITO VERDE SMERALDO

Hai già indossato l’abito? Cosa si prova? «L'abito indossato dall’Eleonora designata è lo stesso da 40 anni. Un pezzo di storia di questa città. L’ho misurato ed è stata un’emozione unica. Io avevo già indossato i panni di Eleonora in altre occasioni, ma l’abito di velluto verde smeraldo e rosso della Sartiglia ha un valore diverso. È fatto apposta per montare all’amazzone, quindi molto ampio per favorire la seduta a cavallo».

ORISTANO: ATTESA E FERMENTO

Sono state settimane di polemica in merito alle nuove norme per le manifestazioni equestri che prevedono l’uso di caschetti per i cavalieri. Ora che si è trovata una soluzione, il clima si è rasserenato? «Nei giorni scorsi c’è stata un po’ di tensione nell’attesa di sapere cosa sarebbe successo. Però ora che si è risolto tutto c'è grande gioia, un clima incredibile. La Sartiglia è nell’aria e si percepisce il fermento. In questi giorni cambia proprio l’umore degli oristanesi. Le strade si popolano, i cavalieri sono in giro. Siamo dentro il momento più atteso dell’anno».

Come sarà avere gli occhi di migliaia di persone addosso durante le cerimonia? «Sarò sicuramente emozionata. Si avverte la responsabilità di fare bene, di assolvere il proprio compito nel migliore dei modi, di fare tutto bene. Quindi un po' di agitazione c’è, ma è un’agitazione positiva, che spinge a dare il massimo».

C'è un consiglio che ti è stato dato da qualcuno dei più esperti che ti sarà utile in questi giorni? «Mio zio ha fatto la Sartiglia per quasi 30 anni e mi sta seguendo da quando è iniziata questa avventura. Mi aiuta col cavallo, mi dà dei suggerimenti e soprattutto mi invita continuamente a stare tranquilla, ad avere fiducia in me stessa e soprattutto a divertirmi e godermi la festa, perché la Sartiglia è soprattutto una grande festa».