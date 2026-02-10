La Sardegna si prepara a fronteggiare una forte perturbazione in arrivo dall’Atlantico: per la giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, il Comune il Iglesias, a causa delle raffiche di vento e le possibili mareggiate, ha disposto la chiusura temporanea dei Civici Cimiteri di Iglesias e della frazione di Nebida, dei Giardini Pubblici e dei parchi cittadini, dalle ore 9:00 di mercoledì 11 febbraio fino alle 23:59 di giovedì 12 febbraio.

L'Amministrazione comunale invita inoltre la cittadinanza a prestare la massima cautela e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali ulteriori disposizioni.

Secondo l’avviso della Protezione Civile, la perturbazione in arrivo interesserà soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, e venti da forti a burrasca. I settori tirrenici della Sicilia e della Calabria saranno i più colpiti, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e attività elettrica locale.

Per questi motivi è stata valutata allerta gialla per Calabria, gran parte della Sicilia e settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.