Nuovi rinforzi per la Polizia di Stato in provincia di Oristano. Dal 4 febbraio sono entrati in servizio quattro Vice Ispettori: Andrea Sini, Andrea Fenu, Alessandra Esposito e Lino De Marchi.

Tre di loro sono stati assegnati alla Questura di Oristano, mentre uno prenderà servizio presso la Sezione locale della Polizia Stradale.

L’arrivo dei nuovi funzionari rientra nelle ordinarie procedure di potenziamento degli organici e punta a rafforzare le attività di controllo del territorio e di vigilanza sulla sicurezza stradale. Un supporto concreto che consentirà di intensificare la presenza degli operatori sul campo e di garantire maggiore tutela ai cittadini e agli utenti della strada.

L’assegnazione tiene conto delle esigenze operative degli uffici coinvolti e si inserisce nel più ampio percorso di consolidamento della presenza della Polizia di Stato nella provincia.

Il Questore Giovanni Corrado Marziano ha rivolto ai nuovi Vice Ispettori un augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza dell’impegno e della professionalità al servizio della comunità.