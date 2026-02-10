Veri e propri momenti di panico nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio, nel centro di Olbia, dove un migrante di origini tunisine, richiedente asilo, ha seminato il terrore armato di forbici.

L’aggressione sarebbe iniziata all’interno di un centro massaggi cinese, dove la donna di 39 anni è stata ferita al collo. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e dopo le cure al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II è stata dimessa.

Il folle percorso dell’uomo sarebbe poi proseguito nella piazza centrale della città: qui avrebbe ferito alle spalle una guardia giurata di 45 anni, in servizio presso il piazzale di un supermercato, e avrebbe ucciso il cane di un cliente seduto ai tavolini di un bar. La guardia giurata è stata trasportata in codice rosso e resta sotto osservazione per accertamenti.

Grazie alle numerose segnalazioni dei passanti al 112, i Carabinieri della sezione Radiomobile di Olbia, coadiuvati dai colleghi di Porto Rotondo, sono riusciti a bloccare l’uomo e a metterlo in sicurezza.

Le motivazioni dell’aggressione sono al momento in corso di accertamento.