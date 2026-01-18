Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta valido dalle ore 21:00 di oggi, 18 gennaio 2026, fino alle 23:59 di domani, 19 gennaio 2026, per diverse aree della Sardegna. L’allerta prevede livelli differenziati di criticità legati al rischio idrogeologico e idraulico.

In particolare, è stata dichiarata allerta con codice rosso, corrispondente a criticità elevata per rischio idrogeologico, mentre resta il codice giallo, di criticità ordinaria per rischio idraulico, nelle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura.

Codice giallo per rischio idrogeologico è stato inoltre assegnato alle zone di Montevecchio Pischinappiu e Logudoro. Per l’area del Tirso l’avviso prevede invece codice arancione, con criticità moderata per rischio idrogeologico, accompagnato dal codice giallo per rischio idraulico.

La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione e invita la popolazione ad adottare comportamenti prudenti. In presenza di temporali è consigliato rimanere all’interno delle abitazioni; chi si trova in locali seminterrati o al piano terra è invitato a salire ai piani superiori. Gli spostamenti in auto dovrebbero essere limitati ai soli casi di reale necessità e si raccomanda di mantenersi costantemente informati sull’evoluzione delle condizioni meteo e sulle indicazioni fornite dalle strutture territoriali di protezione civile.

È inoltre vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare nei pressi di ponti e argini di corsi d’acqua e percorrere sottopassi. L’avviso di criticità e la documentazione ufficiale, insieme alle norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo gli eventi meteo-idrogeologici, sono consultabili sul sito della Regione Sardegna.

Previsioni meteo: piogge, vento forte e mare agitato sull’Isola

La settimana si apre in Sardegna con un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dalla serata di domenica 18 gennaio e fino a mercoledì 21 sono previste piogge diffuse e temporali, con fenomeni più frequenti e intensi nelle aree orientali e meridionali dell’Isola. Le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio vengono indicate come le più critiche, con precipitazioni localmente abbondanti e temporali di forte intensità.

Oltre alla pioggia, è atteso un sensibile rinforzo dei venti e del moto ondoso. A partire dalla mattina di lunedì 19 e fino al pomeriggio di mercoledì 21 soffieranno venti forti su tutta la Sardegna, con raffiche che nel Sulcis e nel Campidano meridionale potrebbero raggiungere intensità di burrasca o tempesta. Il peggioramento delle condizioni marine comporterà un aumento del livello del mare lungo le coste del Golfo di Cagliari, con possibili mareggiate.