Rafforzato il coordinamento del Sistema di Protezione civile regionale in vista del peggioramento delle condizioni meteo atteso nelle prossime ore. Si è concluso un nuovo incontro di aggiornamento convocato dal Direttore generale della Protezione civile regionale Mauro Merella e dall’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, dopo l’emissione dell’avviso di criticità regionale da parte del Centro Funzionale Decentrato.

Alla riunione hanno preso parte le principali strutture operative del sistema di Protezione civile, numerosi sindaci ed enti gestori di servizi essenziali, con l’obiettivo di condividere un quadro previsionale dettagliato e pianificare in modo coordinato le azioni da attivare per l’evento meteorologico intenso previsto a partire da domani.

Secondo le previsioni illustrate dal settore Meteo di Arpas, sono attese piogge persistenti e diffuse, con cumulati fino a 200 millimetri in 24 ore in Ogliastra e oltre 100–150 millimetri tra Sulcis, Sarrabus, Gallura e Baronia. I fenomeni saranno caratterizzati soprattutto dalla durata, più che da picchi temporaleschi, con condizioni simili anche per la giornata di martedì. È inoltre previsto un progressivo aumento di vento e mareggiate.

Per oggi è previsto codice giallo nel sud e sud-est dell’Isola, mentre da domani scatterà il codice rosso nelle stesse aree e nel nord-est. Dalle 21 sarà attivato il monitoraggio e da domani mattina sono previsti aggiornamenti ogni tre ore.

Particolare attenzione è rivolta alla viabilità costiera: è già attivo il presidio sulla statale 195 Sulcitana, con possibili chiusure temporanee in caso di superamento delle soglie di sicurezza. I sindaci delle zone più esposte hanno annunciato l’attivazione dei COC e ordinanze di chiusura di scuole e altri servizi. Raccomandata infine la massima prudenza e l’uso esclusivo dei canali ufficiali per gli aggiornamenti.