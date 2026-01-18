Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha diffuso un aggiornamento sulla situazione meteo attraverso il proprio profilo Instagram, comunicando che la città sarà interessata da un’allerta rossa per rischio idrogeologico a partire da domani, lunedì 19 gennaio. In base all’ordinanza, per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio saranno chiusi asili, scuole di ogni ordine e grado, università, uffici pubblici, cimiteri, impianti sportivi, mercati civici, parchi pubblici, centri d’arte e biblioteche.

Il primo cittadino invita i cittadini a prestare la massima attenzione, sottolineando i rischi legati a vento forte, piogge intense e possibili mareggiate. Zedda raccomanda inoltre di limitare gli spostamenti al minimo indispensabile e di evitare le zone costiere, per tutelare la sicurezza personale e quella della comunità. «Invito la popolazione a prestare particolare attenzione, a causa del vento, delle piogge e delle mareggiate previste», scrive il sindaco, sottolineando l’importanza della prudenza nelle ore di maggiore criticità.

Le misure adottate mirano a prevenire possibili situazioni di pericolo e rientrano nelle azioni straordinarie della Protezione Civile comunale, coordinate con le indicazioni della Protezione Civile regionale. L’invito è quindi a rispettare le restrizioni e a seguire le comunicazioni ufficiali per ridurre al minimo i rischi durante l’allerta rossa.