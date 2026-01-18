Con l’allerta rossa per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione civile regionale a partire dalle 21 di oggi, domenica 18 gennaio, e valida fino alle 23:59 di lunedì 19, alcuni Comuni del Cagliaritano hanno adottato misure straordinarie. A Quartu Sant’Elena il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e attività extrascolastiche. Stop anche a biblioteche, centri culturali e di aggregazione, tra cui Sa Dom’e Farra, la Scuola civica di musica e gli spazi Michelangelo Pira e di piazza IV Novembre, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli spostamenti. Il Centro operativo comunale si riunirà nel pomeriggio per coordinare gli interventi durante la fase di allerta.

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche dal Comune di Sinnai. Il sindaco ha ordinato la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, inclusi gli asili nido, per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Disposta inoltre la chiusura della biblioteca e, dalle 18 di oggi fino alle 18 di mercoledì 21 gennaio, di parchi urbani ed extraurbani, aree verdi, impianti sportivi all’aperto, cimiteri, arenili e coste rocciose.

Diversa, al momento, la situazione nel Comune di Cagliari: non è stata infatti disposta la chiusura delle scuole. Il Servizio di Protezione civile ha però diffuso specifiche prescrizioni per la Municipalità di Pirri, invitando i cittadini a evitare alcune strade a rischio allagamento e a spostare le auto nel parcheggio della piscina di Terramaini. Raccomandate inoltre misure di autoprotezione, come non scendere in locali interrati, limitare le uscite e prestare attenzione lungo il litorale in caso di vento e mareggiate.