Anche in molti paesi del Monteacuto scuole e locali pubblici chiudono i battenti a causa dell'allerta meteo diramata dalla Prociv regionale per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Il Comune di Monti "disporre la chiusura dei plessi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio per la giornata di lunedì.

Ordinanza analoga è stata diffusa dal sindaco di Buddusò Massimo Satta, che per motivi di sicurezza ha stabilito di chiudere "tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sull’intero territorio comunale per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio".

"Si raccomanda la massima prudenza – si legge in una nota del Comune di Buddusò –, in particolare: evitare il transito in sottovie e sottopassi, soggetti ad allagamenti improvvisi; moderare la velocità alla guida per la ridotta visibilità e l’asfalto scivoloso; aumentare le distanze di sicurezza".

Anche a Padru, lunedì e martedì, rimarranno chiusi scuole, cimiteri, ecocentro, parco comunale, palestra, biblioteca e campo sportivo.