Allerta rossa per condizioni meteo diramata dalla Protezione civile regionale, e i sindaci di diversi comuni della Gallura corrono ai ripari.

OLBIA: CHIUSE SCUOLE, LUDOTECHE E CIMITERI

Fra questi Settimo Nizzi, primo cittadino di Olbia, che ha disposto la chiusura delle scuole per due giorni, lunedì 19 e martedì 20 gennaio. "Il Sindaco – si legge nel comunicato diffuso dal Comune – dispone la chiusura delle scuole di ordine e grado, degli asili, Ludoteche, Centri di Aggregazione Sociale e tutti i servizi Socio – Educativi, per le giornate di lunedì e martedì 19-20 gennaio. Dispone inoltre la chiusura del Parco Fausto Noce e dei cimiteri cittadini".

L'amministrazione invita i cittadini a "evitare assolutamente di sostare lungo la battigia, sugli scogli, sui moli o sui pontili, poiché le forti onde possono causare allagamenti, erosione e danni, mettendo in grave pericolo l’incolumità. Si raccomanda di mantenere la massima cautela, non percorrere le strade costiere e allontanarsi dalle aree esposte, mettendo al sicuro imbarcazioni e strutture. Per chi abita in zone a rischio allagamento portarsi ai piani superiori evitando assolutamente cantine, seminterrati e garage. Spostare per tempo i veicoli in zone elevate e sicure".

GOLFO ARANCI: SCUOLE CHIUSE LUNEDÌ

Analoghe di sposizioni a Golfo Aranci, al momento per la sola giornata di lunedì 19 gennaio. "Visto l’avviso di criticità appena emesso dalla Protezione civile regionale – spiega il sindaco Giuseppe Fasolino –, è stato attivato il COC e ho disposto la chiusura delle scuole cittadine, dei parchi e degli impianti sportivi per la giornata di domani. Raccomando a tutti di osservare le norme di autoprotezione e di usare la massima prudenza evitando rischi e attività pericolose".

LOIRI PORTO S. PAOLO: LEZIONI SOSPESE PER DUE GIORNI

Il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai ha annucniato: "Con ordinanza emessa in data odierna si sta predisponendo la chiusura dei plessi scolastici di Loiri e Porto San Paolo per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Inoltre si sta predisponendo la chiusura della zona portuale di Porto San Paolo, in quanto sono previste mareggiate importanti con venti di scirocco e levante."