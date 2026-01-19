A seguito dell’allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico diramata dalla Protezione Civile per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026, il CTM ha disposto una serie di provvedimenti straordinari che interesseranno il servizio di trasporto pubblico a Cagliari, con particolare attenzione all’area di Pirri, maggiormente esposta a possibili allagamenti. Le misure prevedono sospensioni di servizi scolastici, deviazioni di percorso e limitazioni operative che resteranno in vigore da lunedì 19 fino a martedì 20 gennaio, salvo ulteriori aggiornamenti.

Nello specifico saranno interessate le linee: 8-15-19-M-QS-QSA-QSB-Supplementi Scolastici-Servizio Amico Bus.

Il CTM ha ritenuto necessario adottare appositi provvedimenti che prevedono i seguenti interventi:

sospensione di tutti i supplementi scolastici nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026;

deviazioni di percorso a partire dalle ore 6 di lunedì 19 e fino alle 24 di martedì 20 (e comunque fino a nuova disposizione), tutte le linee in oggetto che transitano a Pirri subiranno deviazioni precauzionali di percorso per evitare situazioni di pericolo legate al possibile allagamento della sede stradale, nei tratti di percorsi ricompresi da via Italia, p.zza Italia, via Balilla;

i mezzi del servizio Amico Bus dovranno evitare il transito nel corridoio di via Italia, Piazza Italia, via Balilla a partire dalle 6 di lunedì 19 e fino alle 24 di martedì 20 (e comunque fino a nuova disposizione).



I dettagli delle linee interessati:

Linea 8

Direzione Policlinico Universitario di Monserrato

I mezzi giunti all’intersezione tra via Legnano e via Riva Villasanta gireranno a destra per percorrere via Riva Villasanta, via Francesco Ciusa, per poi girare a sinistra verso via Giuseppe Biasi, a sinistra in via Gabriello Chiabrera, via Evangelista Torricelli, via Andrea Vesalio, via Roberto Pisano, a destra verso via Giuliana Treleani per riprendere il percorso ordinario da via Cesare Cabras in direzione Policlinico.

Direzione p.zza Matteotti

I mezzi giunti alla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Giuliana Treleani gireranno a sinistra verso via Giuliana Treleani, a sinistra verso via Roberto Pisano, via Andrea Vesalio, via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chiabrera, a destra verso via Giuseppe Biasi a destra verso via Francesco Ciusa, via Riva Villasanta per girare a sinistra verso via Calamattia, a sinistra in via Santa Maria Chiara da cui riprenderà il percorso ordinario in direzione p.zza Matteotti.

Linea 15

Il capolinea viene spostato in via provvisoria alla Fermata PV1134 Pisano (centro commerciale), dove è spostato il punto di cambio per la linea.

I mezzi in partenza dal capolinea provvisorio indicato proseguiranno nella stessa via Roberto Pisano, a destra in via Andrea Vesalio, dritti in via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chabrera, a destra in via Giuseppe Biasi, a destra in via Francesco Ciusa, a sinistra in via Calamattia, a destra in via Santa Maria Chiara, che dovrà essere percorsa fino al giro di volta al distributore, da cui la linea riprenderà il percorso ordinario in direzione Barracca Manna. A seguire, i mezzi giunti in via Duca di Genova con l’intersezione con via Emanuele Filiberto, proseguiranno dritti in via Duca di Genova, a destra in via Sironi, a sinistra in via Italia da cui proseguiranno in Cesare Cabras, a destra in via Treleani, a sinistra in via Roberto Pisano dove effettueranno la ripresa oraria alla Fermata 1134 Pisano (centro commerciale).

Linea 19

Direzione p.zza IV Novembre

I mezzi giunti all’intersezione tra via Calamattia e via Riva Villasanta gireranno a destra in via Riva Villasanta, via Giuseppe Ciusa, per girare a sinistra in via Giuseppe Biasi, per poi girare a sinistra in via Gabriello Chiabrera, via Evangelista Torricelli, via Andrea Vesalio, via Roberto Pisano, a destra verso via Giuliana Treleani, per riprendere il percorso ordinario da via Cesare Cabras in direzione di p.zza IV Novembre.

I punti di cambio vengono spostati in via Calamattia, alla fermata CL0216 Calamattia (ang. via Santa Maria Chiarain direzione IV Novembre.

Direzione via Gobetti

I mezzi giunti alla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Giuliana Treleani, gireranno a sinistra verso via Giuliana Treleani, a sinistra verso via Roberto Pisano, via Andrea Vesalio, via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chiabrera, a destra verso via Giuseppe Biasi a destra verso via Francesco Ciusa, per poi proseguire fino all’intersezione con via Calamattia per girare a sinistra in via Calamattia, a sinistra in via Santa Maria Chiara da cui riprenderanno il percorso ordinario in direzione via Gobetti.

I punti di cambio vengono spostati in via Calamattia, alla fermata CL2169 Calamattia (civico 23) in direzione Gobetti.

Linea M

Direzione San Gottardo

I mezzi giunti all’intersezione tra via Francesco Ciusa e via Biasi gireranno a destra in via Giuseppe Biasi, a sinistra in via Gabriello Chiabrera, via Evangelista Torricelli, via Andrea Vesalio, via Roberto Pisano, a destra verso via Giuliana Treleani, per riprendere il percorso ordinario da via Cesare Cabras in direzione di via San Gottardo.

Direzione p.zza Matteotti

I mezzi giunti alla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Giuliana Treleani, gireranno a sinistra verso via Giuliana Treleani, a sinistra verso via Roberto Pisano, via Andrea Vesalio, via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chiabrera, a destra verso via Giuseppe Biasi. a sinistra verso via Francesco Ciusa da cui riprenderanno il percorso ordinario in direzione p.zza Matteotti.

Linea QS

Direzione Lungosaline

I mezzi giunti all’intersezione tra via Legnano e via Riva Villasanta, gireranno a destra per percorrere via Riva Villasanta, via Francesco Ciusa, per poi girare a sinistra verso via Giuseppe Biasi, a sinistra in via Gabriello Chiabrera, via Evangelista Torricelli, via Andrea Vesalio, via Roberto Pisano, a destra verso via Giuliana Treleani, per riprendere il percorso ordinario da via Cesare Cabras in direzione Lungosaline.

I punti di cambio vengono spostati in via Calamattia, alla fermata CL0216 Calamattia (ang. via Santa Maria Chiara) in direzione Lungosaline.

Direzione Deliperi

I mezzi giunti alla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Giuliana Treleani, gireranno a sinistra verso via Giuliana Treleani, a sinistra verso via Roberto Pisano, via Andrea Vesalio, via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chiabrera, a destra verso via Giuseppe Biasi a destra verso via Riva Villasanta per girare a sinistra verso via Calamattia, per riprendere il percorso ordinario da via Santa Maria Chiara in direzione Deliperi.

Linea QSA

Prima corsa direzione p.zza IV Novembre

I mezzi in uscita dal Deposito andranno a sinistra in via Giuseppe Ciusa, per poi girare a destra verso via Giuseppe Biasi, prendendo servizio alla fermata BI1192 Biasi (Anas) per poi procedere in via Giuseppe Biasi, a sinistra in via Gabriello Chiabrera, via Evangelista Torricelli, via Andrea Vesalio, via Roberto Pisano, a destra verso via Giuliana Treleani, per riprendere il percorso ordinario da via Cesare Cabras in direzione p.zza IV Novembre.

Uscita dalla linea verso via Santa Maria Chiara

I mezzi giunti alla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Giuliana Treleani, gireranno a sinistra verso via Giuliana Treleani, a sinistra verso via Roberto Pisano, via Andrea Vesalio, via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chiabrera, a destra verso via Giuseppe Biasi, a destra verso via Francesco Ciusa, via Riva Villasanta, per girare a sinistra verso via Calamattia per terminare il servizio alla fermata CL2169 Calamattia (civ. 23) per poi rientrare in deposito.

Linea QSB

Direzione IV Novembre

3I mezzi giunti all’intersezione tra via Legnano e via Riva Villasanta gireranno a destra per percorrere via Riva Villasanta, via Francesco Ciusa, per poi girare a sinistra verso via Giuseppe Biasi, a sinistra in via Gabriello Chiabrera, via Evangelista Torricelli, via Andrea Vesalio, via Roberto Pisano, a destra verso via Giuliana Treleani, per riprendere il percorso ordinario da via Cesare Cabras in direzione IV Novembre.

I punti di cambio vengono spostati in via Calamattia, alla fermata CL0216 Calamattia (ang. via Santa Maria Chiara) in direzione IV Novembre.

Direzione Deliperi

I mezzi giunti alla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Giuliana Treleani gireranno a sinistra verso via Giuliana Treleani, a sinistra verso via Roberto Pisano, via Andrea Vesalio, via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chiabrera, a destra verso via Giuseppe Biasi a destra verso via Riva Villasanta per girare a sinistra verso via Calamattia per riprendere il percorso ordinario da via Santa Maria Chiara in direzione Deliperi.

Le corse limitate in uscita dalla linea termineranno alla fermata CL2169 Calamattia (civ. 23) per poi rientrare in deposito.

Linea 8

Direzione Policlinico Universitario di Monserrato

I mezzi giunti all’intersezione tra via Legnano e via Riva Villasanta gireranno a destra per percorrere via Riva Villasanta, via Francesco Ciusa, per poi girare a sinistra verso via Giuseppe Biasi, a sinistra in via Gabriello Chiabrera, via Evangelista Torricelli, via Andrea Vesalio, via Roberto Pisano, a destra verso via Giuliana Treleani per riprendere il percorso ordinario da via Cesare Cabras in direzione Policlinico.

Direzione p.zza Matteotti

I mezzi giunti alla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Giuliana Treleani gireranno a sinistra verso via Giuliana Treleani, a sinistra verso via Roberto Pisano, via Andrea Vesalio, via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chiabrera, a destra verso via Giuseppe Biasi a destra verso via Francesco Ciusa, via Riva Villasanta per girare a sinistra verso via Calamattia, a sinistra in via Santa Maria Chiara da cui riprenderà il percorso ordinario in direzione p.zza Matteotti.

Linea 15

Il capolinea viene spostato in via provvisoria alla Fermata PV1134 Pisano (centro commerciale), dove è spostato il punto di cambio per la linea.

I mezzi in partenza dal capolinea provvisorio indicato proseguiranno nella stessa via Roberto Pisano, a destra in via Andrea Vesalio, dritti in via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chabrera, a destra in via Giuseppe Biasi, a destra in via Francesco Ciusa, a sinistra in via Calamattia, a destra in via Santa Maria

Chiara, che dovrà essere percorsa fino al giro di volta al distributore, da cui la linea riprenderà il percorso ordinario in direzione Barracca Manna. A seguire, i mezzi giunti in via Duca di Genova con l’intersezione con via Emanuele Filiberto, proseguiranno dritti in via Duca di Genova, a destra in via Sironi, a sinistra in via Italia da cui proseguiranno in Cesare Cabras, a destra in via Treleani, a sinistra in via Roberto Pisano, dove effettueranno la ripresa oraria alla Fermata 1134 Pisano (centro commerciale).

Linea 19

Direzione p.zza IV Novembre

I mezzi giunti all’intersezione tra via Calamattia e via Riva Villasanta gireranno a destra in via Riva Villasanta, via Giuseppe Ciusa, per girare a sinistra in via Giuseppe Biasi, per poi girare a sinistra in via Gabriello Chiabrera, via Evangelista Torricelli, via Andrea Vesalio, via Roberto Pisano, a destra verso via Giuliana Treleani, per riprendere il percorso ordinario da via Cesare Cabras in direzione di p.zza IV Novembre.

I punti di cambio vengono spostati in via Calamattia, alla fermata CL0216 Calamattia (ang. via Santa Maria Chiarain direzione IV Novembre.

Direzione via Gobetti

I mezzi giunti alla rotatoria tra via Cesare Cabras e via Giuliana Treleani, gireranno a sinistra verso via Giuliana Treleani, a sinistra verso via Roberto Pisano, via Andrea Vesalio, via Evangelista Torricelli, via Gabriello Chiabrera, a destra verso via Giuseppe Biasi a destra verso via Francesco Ciusa, per poi proseguire fino all’intersezione con via Calamattia per girare a sinistra in via Calamattia, a sinistra in via Santa Maria Chiara da cui riprenderanno il percorso ordinario in direzione via Gobetti.

I punti di cambio vengono spostati in via Calamattia, alla fermata CL2169 Calamattia (civico 23) in direzione Gobetti.