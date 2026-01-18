"Nella giornata del 19 gennaio i servizi aziendali scolastici non saranno garantiti". Ad annunciarlo e Arst, l'azienda regionale dei trasporti pubblici.

SERVIZI SCOLASTICI NON GARANTITI

"I sindaci dei comuni ricadenti nelle zone interessate dall’Allerta Rossa diramata dalla Protezione Civile Regionale – spiega Arst in una nota ufficiale diffusa anche sui social – stanno provvedendo all’emissione di Ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado".

"Tenuto conto di tali indicazioni si informa tutta la clientela che nella giornata del 19 gennaio i servizi aziendali scolastici (classificati come “SCOL” nei quadri orari) e diretti verso centri ricadenti in zona di Allerta Rossa non saranno garantiti".

"Data la situazione in continua evoluzione – ancora l'azienda di trasporti pubblici – i servizi potranno subire modifiche e/o cancellazioni sulla base delle indicazioni che verranno impartite dagli organi preposti".

POSSIBILI CANCELLAZIONI PER CORSE NON SCOLASTICHE

"In particolare – conclude il comunicato di Arst – vista la criticità elevata che potrebbe coinvolgere la SS195, nella giornata del 19 gennaio non saranno svolte le corse previste dai quadri orari 133, 134 e 143 e potrebbero subire ritardi e/o cancellazioni le corse (non solo quelle classificate SCOL) delle altre linee in transito sulla medesima strada statale (linee 129, 130, 139, 216)".

