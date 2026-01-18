Scuole chiuse anche in diversi centri ogliastrini alla luce dell'allerta meteo che riguarderà la Sardegna nelle prossime ore.

SCUOLE CHIUSE A LANUSEI

Il sindaco di Lanusei Davide Burchi dispone che "a seguito dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale e all’esito dell’incontro in videoconferenza con gli organi competenti, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per la giornata di lunedì 19 gennaio".

"La decisione – spiega il Comune in una nota – è stata assunta a tutela della sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, in considerazione delle precipitazioni molto intense in atto e previste, con quantitativi che possono raggiungere fino a circa 400 mm. Si raccomanda alla popolazione la massima prudenza e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali del Comune".

ORDINANZA DI CHIUSURA ANCHE A TORTOLÌ

"Per la giornata di domani, lunedì 19 agosto, è stata disposta la chiusura delle scuole e di parchi, impianti sportivi e cimitero". Così in una nota il Comune di Tortolì, che annuncia anche la "chiusura del guado Rio Foddeddu sul percorso alternativo per Orrì".

LEZIONI SOSPESE A BAUNEI, TALANA E OSINI

Il Comune di Baunei guidato dal sindaco Stefano Monni avvisa che "a tutela della pubblica incolumità delle persone, e in particolare delle alunne e degli alunni, per domani (19 gennaio, ndr), precauzionalmente, le scuole presenti nel nostro comune verranno chiuse con apposita ordinanza sindacale in fase di emanazione".

Anche il Comune di Talana preannuncia un'ordinanza sindacale che disporrà la chiusura delle scuole nella giornata del 19 gennaio.

A Osini, per la giornata di lunedì è stata disposta "la chiusura della Scuola dell'Infanzia e sospensione del servizio di trasporto scolastico".