Allerta meteo di codice rosso anche a Iglesias, dove il sindaco Mauro Usai ha disposto una serie di provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica dopo il bollettino di criticità per rischio idrogeologico e l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte e mareggiate diffusi dalla Protezione civile regionale.

Per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026 è stata ordinata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, compresa la Scuola civica di musica. Stessa misura anche per i cimiteri comunali di Iglesias e della frazione di Nebida.

Sospesa, nella giornata di lunedì 19 gennaio, l’attività del mercatino rionale di Serra Perdosa, in via Pacinotti. Disposta inoltre la chiusura di tutti i giardini pubblici e dei parchi cittadini a partire dalle 9 di lunedì 19 gennaio e fino alle 15 di mercoledì 21 gennaio 2026.

Resteranno chiusi anche i siti minerari, la Biblioteca comunale, l’Archivio storico e le palestre comunali nelle giornate di lunedì e martedì, così come gli uffici comunali, che non saranno aperti al pubblico. Per il personale non residente nel Comune di Iglesias è autorizzato lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working.