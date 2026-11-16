Si è svolto nei giorni scorsi a Sant'Antioco il confronto diretto sulle prospettive della pesca professionale sulle principali criticità. L'incontro tra le marinerie del Sulcis e il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con delega alla Pesca, Patrizio La Pietra.

All'iniziativa ha partecipato Unci AgroAlimentare, rappresentata dal vicepresidente nazionale e presidente di Unci Sardegna, Enrico Marangoni, insieme agli operatori e ai rappresentanti del comparto ittico locale.

Al centro dell'incontro diverse questioni decisive per il futuro economico delle imprese di pesca. Tra queste, il deficit infrastrutturale dei porti sardi, la necessità di migliorare gli spazi e i servizi destinati alla flotta, il rilancio della vendita diretta del pescato in banchina e le relative problematiche fiscali.

Il confronto ha riguardato anche le opportunità di sostegno per l'acquisto di motori a basso impatto ambientale, reti e attrezzature, oltre agli interventi per l'ammodernamento e il rinnovo delle imbarcazioni. Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti di accesso al credito e alle misure di finanziamento destinate al settore.

L'EMERGENZA DELFINI E LE SERVITÙ MILITARI

Tra i temi più delicati affrontati durante l'incontro, l'emergenza legata alla predazione dei delfini, che, secondo quanto riportato, danneggiano ripetutamente le reti da pesca provocando ingenti perdite economiche agli operatori.

Ampio spazio anche alla questione delle servitù militari in Sardegna. Le limitazioni imposte alle attività di pesca nelle aree interessate dalle esercitazioni continuano infatti, come comunicato, a incidere pesantemente sull'operatività delle marinerie. Da qui la necessità di accelerare e rendere più efficaci i meccanismi di ristoro e indennizzo.

Soddisfazione per l'esito del confronto è stata espressa dal presidente nazionale di Unci AgroAlimentare, Gennaro Scognamiglio: "Il confronto diretto con le marinerie e con le istituzioni è la strada giusta per affrontare concretamente le difficoltà della pesca professionale. Ringraziamo il sottosegretario Patrizio La Pietra per l'attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti delle istanze dei nostri pescatori. È fondamentale che questo dialogo non rimanga un appuntamento occasionale, ma diventi un metodo di lavoro costante, capace di produrre risposte concrete".

"Unci AgroAlimentare continuerà a svolgere il proprio ruolo - ha concluso il numero uno dell’organizzazione di settore del mondo cooperativistico - di rappresentanza e raccordo istituzionale, affinché alle legittime richieste dei pescatori seguano interventi normativi ed economici efficaci. Difendere le marinerie del Sulcis significa tutelare il lavoro e l'economia delle comunità costiere. Ribadiamo il nostro impegno al fianco delle marinerie sarde e di tutte le imprese della pesca, affinché le specificità dei territori e le difficoltà quotidiane degli operatori trovino ascolto e soluzioni concrete nelle politiche nazionali di settore".