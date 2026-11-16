Provenire da famiglie con bassi livelli di istruzione può aumentare fino a 15 volte il rischio di abbandonare la scuola prima del diploma. Anche il rischio di bocciatura presenta forti disuguaglianze: è quasi il 50% più alto per gli studenti che provengono da famiglie meno istruite o hanno un background migratorio. Quasi la metà degli studenti bocciati ha genitori senza diploma, mentre soltanto il 13% ha almeno un genitore laureato.

È quanto emerge dal nuovo rapporto di Oxfam Italia, intitolato "STATUS-QUOla. Contrastare le disuguaglianze per una scuola motore di equità sociale", diffuso oggi alla vigilia della Giornata internazionale degli studenti. Il documento nasce dal lavoro che l'organizzazione porta avanti da oltre 20 anni in Italia.

"La scuola dovrebbe correggere le disuguaglianze di partenza, ma troppo spesso finisce per trasformarle in disuguaglianze da cui i ragazzi non riescono a uscire. - spiega Sibilla Filippi, responsabile del programma Educazione di Oxfam Italia. - Chi cresce in contesti socioeconomici svantaggiati ha maggiori probabilità di accumulare ritardi negli apprendimenti, abbandonare precocemente gli studi e vedere limitate le proprie opportunità future. È vero, la scuola italiana boccia meno, ma questo non significa affatto aver eliminato le disuguaglianze educative".

Le disparità emergono anche osservando il percorso scolastico degli studenti con cittadinanza non italiana (Cni). Per loro, la probabilità di accumulare un ritardo scolastico nella scuola secondaria di secondo grado raggiunge il 48%, contro il 16% dei coetanei italiani.

Il rapporto evidenzia inoltre una forte differenziazione nella composizione sociale degli istituti. Nel liceo classico meno del 10% degli studenti proviene da famiglie in condizioni di svantaggio socio-economico, mentre il 50,5% appartiene a classi sociali elevate.

Una situazione opposta si registra nei percorsi professionali, dove gli studenti provenienti da famiglie svantaggiate rappresentano il 35,9% del totale, mentre quelli appartenenti alla classe sociale alta si fermano al 13,4%.

Negli istituti professionali si concentra anche l'8,4% degli studenti con disabilità, contro l'1,6% dei licei, e il 13,7% degli studenti con cittadinanza non italiana, rispetto al 5,3% registrato nei licei.

Per invertire questa tendenza, Oxfam rivolge al Governo e alle istituzioni un piano straordinario per la scuola pubblica, articolato in 11 obiettivi prioritari.

Tra le proposte figurano l'incremento delle risorse destinate all'istruzione, l'educazione alla giustizia di genere e al contrasto di ogni forma di discriminazione, oltre alla garanzia del diritto allo studio attraverso anche il sostegno materiale alle famiglie.