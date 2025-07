Tredici incendi registrati nella giornata di oggi in Sardegna. Due di questi hanno richiesto anche l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale per contenere le fiamme e impedire danni più gravi.

Uno dei fronti più critici si è aperto nell’agro di Villasalto, in località Sa Pirixedda, dove un incendio ha minacciato alcune aree agricole a ridosso del bosco. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione forestale di San Nicolò Gerrei, affiancato da un elicottero partito dalla base del Corpo forestale di Villasalto. A terra sono intervenute anche due squadre dell’Agenzia Forestas, attive nei cantieri di Monte Genis e Monte Arrubiu. Grazie al pronto intervento, le fiamme sono state circoscritte e la superficie colpita è stata contenuta a poco più di un ettaro. L’intervento aereo si è concluso intorno alle 16.

Un secondo incendio è divampato a Usini, in località Mattariga, dove le fiamme hanno interessato uliveti e terreni agricoli. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento di un elicottero, partito dalla base CFVA di Bosa. A coordinare le operazioni è stata la Stazione forestale di Ittiri, con il supporto di una squadra Forestas di Putifigari-Pagliaresu, due squadre di volontari da Uri e Ittiri, e le compagnie dei Barracelli di Usini e Tissi. Le operazioni aeree si sono concluse verso le 17.20, mentre le squadre a terra sono rimaste impegnate nelle attività di bonifica per evitare eventuali riprese del fuoco.