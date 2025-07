Una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dalla violenta ondata di maltempo che oggi ha investito la zona dell'Alto Milanese.

La tragedia è avvenuta a Robecchetto, piccolo comune agricolo in località Cascina Induno, in una zona boschiva. La donna stava rientrando da una camminata in compagnia di altre due persone (un uomo e una donna) ferite e trasportate in ospedale.

Come riportato in una nota, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in "numerosi interventi, dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano e provincia. Tutte le squadre di soccorso sono impegnate nel tentativo di arginare i danni causati dalle forti raffiche di vento e pioggia". Nel giro di un paio d’ore sono stati effettuati circa cinquanta interventi ma il numero potrebbe ulteriormente salire.