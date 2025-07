Nel buio della notte, un tenero cagnolino spaventato rischiava di essere investito mentre vagava senza meta. Fortunatamente, i poliziotti Davide e Giuseppe delle Volanti di Caltanissetta sono intervenuti prontamente per soccorrerlo, accudirlo e garantirgli le cure necessarie presso il veterinario.

Durante una settimana segnata da tragici eventi legati alla violenza sugli animali, tra cui l'uccisione del cane eroe Bruno, avvelenato con wurstel contenenti chiodi, e il brutale assassinio della piccola Nika, colpita a morte con un calcio durante una passeggiata con i suoi proprietari, c'è una nota positiva proveniente dal corpo di Polizia.

Gli agenti, attraverso un post sui sociale, ricordano che l'abbandono degli animali rappresenta un reato, come stabilito dall'articolo 727 del codice penale, e purtroppo ogni anno molti cani vengono abbandonati, soprattutto durante la stagione estiva, mettendo a repentaglio la loro incolumità e la sicurezza stradale. Se dovessi trovarsi nella situazione in cui assisti a un abbandono, non esitare a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Una tua segnalazione tempestiva potrebbe fare la differenza e salvare più di una vita.