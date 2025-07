Ancora una giornata impegnativa in Sardegna sul fronte incendi. Undici quelli divampati nel territorio regionale, per tre dei quali si è reso necessario l'impiego di mezzi aerei regionali e nazionali per il loro contenimento e spegnimento.

Particolarmente impegnative le operazioni a Giave, con contraccolpi anche sul traffico veicolare nella 131. La Stazione Forestale di Bonorva ha diretto le operazioni, supportata da due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Bosa, e da un Superpuma partito da Alà dei Sardi. In azione anche il Canadair "Can 11" proveniente da Olbia. Sul posto anche gli operatori del GAUF CFVA di Sassari, il personale della Stazione Forestale di Thiesi, due squadre dell’Agenzia Forestas (Giave-Cossoine e Thiesi "Su Padru"), i Vigili del Fuoco di Sassari e Ozieri, i Barracelli di Giave e i Volontari di Protezione Civile di Bonorva.

In località "M.za Rialli", nel comune di Escolca, un vasto incendio ha richiesto un imponente schieramento di uomini e mezzi. Le operazioni sono state dirette dalla Stazione Forestale di Isili, con il supporto degli elicotteri decollati da Villasalto, Fenosu e Sorgono. Vista la pericolosità del fronte di fuoco, il COP di Cagliari ha richiesto anche l’intervento di un Canadair da Olbia, un elicottero dell’Aeronautica Militare e un mezzo dell’Esercito Italiano. A terra, impegnati nelle operazioni, il GAUF CFVA di Cagliari, due squadre dell’Agenzia Forestas (Monte Simudis e Villanovatulo), tre squadre dei Vigili del Fuoco (Mandas, Sorgono e Ales) e i Volontari di Protezione Civile di Guasila e Isili "Sarcidano". L’incendio ha aggredito subito una vasta area boscata, rendendo necessario un intervento coordinato e ancora in corso.

È stato, invece, fortunatamente circoscritto rapidamente l’incendio divampato nei pressi del centro abitato di Zerfaliu, lungo la Strada Provinciale 9. Era partito da un’area agricola e si è rapidamente esteso a fasce frangivento di eucalipti. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione Forestale di Oristano, con il supporto del Nucleo GAUF CFVA di Oristano. Decisivo l’intervento del Superpuma decollato dalla base di Fenosu. Sul campo sono intervenute anche una squadra dell’Agenzia Forestas di Zeddiani, i Vigili del Fuoco di Oristano e i Volontari della Società Sardegna Centrale di Oristano.