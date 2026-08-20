Incidente stradale nella notte sulla SP66, in località Zappalì, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, arrivati sul posto per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area dell’incidente.

I due occupanti delle automobili sono stati presi in carico dal personale del 118 e accompagnati in pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato all’impatto frontale.