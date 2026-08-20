Notte di tensione a Sennori, dove un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres con l’accusa, a vario titolo, di maltrattamenti contro familiari o conviventi, tentata violazione di domicilio, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato nel corso della nottata del 16 agosto, dopo una segnalazione arrivata al 112. I militari sono intervenuti nel centro abitato, dove avrebbero trovato l’uomo intento a forzare, con un trapano, la serratura dell’appartamento dell’ex convivente.

Alla vista dei carabinieri, il soggetto, già gravato da precedenti di polizia, sarebbe apparso in evidente stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a rivolgere offese e minacce ai militari, per poi passare all’aggressione fisica.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a interrompere il tentativo di effrazione. Nell’intervento non si sono registrati feriti. Il trapano utilizzato per tentare di forzare la serratura è stato recuperato e posto sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, accompagnato presso il carcere di Bancali, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

La vicenda è ora al vaglio della magistratura.