Un turista svizzero di 75 anni, originario di Bellinzona e domiciliato nella frazione di Tancau, è morto questa mattina sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, sulla costa ogliastrina, dopo essere stato colto da un malore.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai bagnini di una struttura balneare presente sull’arenile. Poco dopo sono intervenuti anche gli operatori del 118, che hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione.

Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile. Il 75enne è morto tra le braccia dei soccorritori, nonostante i prolungati tentativi di salvargli la vita.