Avrebbe violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, presentandosi davanti all’abitazione dei genitori e tentando di entrarvi contro la loro volontà. Per questo un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri a Ittiri.

L’intervento è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 17 agosto, quando i militari della Stazione di Villanova Monteleone, con il supporto dei colleghi della Stazione di Ittiri, sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto arrivata dai familiari dell’uomo.

Una volta raggiunta l’abitazione, i carabinieri avrebbero trovato il soggetto intenzionato a fare ingresso nell’immobile nonostante la contrarietà dei genitori. I militari sono quindi intervenuti, riuscendo a bloccarlo e a scongiurare ulteriori rischi per le persone presenti.

Dagli accertamenti è emerso che la condotta avrebbe costituito una palese violazione della misura cautelare già in vigore nei suoi confronti. Il provvedimento era stato disposto in seguito a una precedente denuncia-querela presentata dai familiari per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Dopo l'arresto e le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando dei Carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida.