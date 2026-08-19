Sono diversi gli incendi sui quali il Corpo Forestale è intervenuto oggi in Sardegna con il supporto di elicotteri leggeri.

A Sindia, in località Ponte Ziera, le fiamme hanno interessato la vegetazione riparia all’interno di un canalone dell’alveo del Rio Mannu, a ovest dell’abitato. Le operazioni sono state coordinate dal D.O.S. della Stazione forestale di Macomer, con l’intervento dell’elicottero decollato dalla base di Bosa Santa Maria.

A Sassari, nella zona di Nuraghe Ziu Santona, nei pressi di Tottubella, l’incendio ha interessato alcune aree agricole. Dopo l’intervento dell’elicottero della base di Anela, il rogo è stato dichiarato sotto controllo e in evoluzione positiva. Le fiamme hanno percorso la lettiera di un oliveto non ripulito dal combustibile fine. Prosegue la bonifica a terra, mentre l’elicottero è rientrato in base.

Ad Arzana, in località Perda Rubia, un principio di incendio ha interessato la lettiera di un rimboschimento a Pinus sp. L’intervento ha consentito di estinguere le fiamme: l’elicottero della base di San Cosimo Lanusei è rientrato, mentre a terra continua la bonifica.

Infine, un altro intervento è in corso a Domus de Maria, in località Baccu Idda, nella frazione di Chia. Il rogo sta interessando una superficie di macchia mediterranea. Sul posto opera l’elicottero della base di Pula, mentre il coordinamento è affidato al D.O.S. della Stazione forestale di Teulada.