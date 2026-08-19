Sono saliti a 18 i casi umani di West Nile registrati nella provincia di Oristano. La conferma è arrivata per due nuovi pazienti, un ultrasettantenne e un ultracinquantenne, entrambi ricoverati all’ospedale San Martino di Oristano dopo aver manifestato i sintomi dell’infezione.

Dopo l’accertamento, il Dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha avviato l’inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi. Tra gli interventi previsti dalle autorità competenti c’è anche la disinfestazione nelle aree di residenza delle persone contagiate.

Il primo caso era stato segnalato lo scorso maggio e aveva riguardato un ultrasessantenne. Il secondo, un ultranovantenne, era successivamente deceduto dopo aver contratto il virus e sviluppato la malattia.

Nel corso dei mesi sono stati registrati altri casi, con situazioni cliniche differenti: alcuni pazienti sono stati dimessi e sono rientrati a casa, mentre altri sono tuttora ricoverati al San Martino. Tra questi figurano diversi ultrasettantenni, ultracinquantenni e ultraottantenni.

Con le due nuove positività, il numero complessivo dei casi umani di West Nile accertati nella provincia di Oristano arriva dunque a 18.