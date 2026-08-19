Un turista svizzero di 72 anni, in vacanza in Gallura, è stato trovato senza vita questa mattina nella cabina dello yacht sul quale stava viaggiando.

L’imbarcazione aveva da poco lasciato il porto di Olbia quando la moglie, che si trovava a bordo insieme a lui, si è accorta che l’uomo non era presente. È quindi scesa nella cabina per cercarlo e lo ha trovato nel letto, ormai privo di vita.

Sono stati immediatamente attivati i soccorsi del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La morte sarebbe riconducibile a cause naturali.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera di Olbia per gli accertamenti del caso.