È caccia al commando, da parte dei Carabinieri di Cagliari, per catturare i responsabili del tentato assalto al portavalori della Mondialpol, avvenuto stamattina lungo la strada statale 387 a Sant'Andrea Frius, nella città metropolitana di Cagliari.

Il gruppo criminale, composto da almeno quattro persone mascherate e armate di fucili, ha cercato di intralciare il veicolo blindato incendiando un furgone e una Fiat Multipla lungo la strada principale.

Tuttavia, grazie alla prontezza di automobilisti e al rapido intervento del conducente del portavalori, il piano è stato sventato evitando l'imboscata. I malviventi sono riusciti a fuggire, abbandonando due Fiat 500 L incendiate su una strada non asfaltata, presumibilmente utilizzate per la fuga e poi distrutte per eliminare le prove.

Gli inquirenti esamineranno attentamente i veicoli rubati per rintracciare eventuali indizi che possano condurre all'identificazione dei criminali. Sono stati istituiti posti di blocco e controlli su vasta scala nella zona circostante per garantire la sicurezza e facilitare le indagini in corso.