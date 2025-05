Olbia si avvicina sempre di più a Parigi grazie all'ultima novità introdotta da Volotea, che ha la sua base nell'aeroporto Costa Smeralda. Grazie a questa novità, sarà possibile raggiungere la capitale francese anche durante l'inverno, con due voli settimanali operativi ogni lunedì e venerdì. Valeria Rebasti, international market director della compagnia aerea a basso costo, ha annunciato l'estensione del collegamento Olbia-Parigi Orly, precedentemente attivo solo durante la stagione estiva.

Questo nuovo collegamento si aggiunge alle altre rotte già offerte da Volotea durante i mesi invernali, tra cui Venezia, Verona e Torino a livello nazionale, e Barcellona a livello internazionale, contribuendo così a rafforzare ulteriormente la rete invernale della compagnia sulla terra sarda. Valeria Rebasti ha sottolineato l'importanza di Olbia come una delle basi chiave di Volotea, non solo per l'ampia offerta di collegamenti, ma anche per il traguardo significativo raggiunto dalla compagnia: il trasporto del 75 milionesimo passeggero partito dal primo volo nel 2012.

"L'estensione del collegamento con Parigi Orly anche durante la stagione invernale rappresenta un segnale concreto dell'impegno condiviso con Volotea nella destagionalizzazione del network del Nord Sardegna - ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti di Olbia e Alghero -. È un passo importante per garantire continuità nei collegamenti internazionali e offrire nuove opportunità sia ai residenti che ai turisti interessati a scoprire la Sardegna anche nell'altra stagione. Con questo nuovo volo invernale da Olbia, che si affianca alle recenti novità estive da/per Alghero, si rafforza il ruolo strategico del Nord Sardegna all'interno del network Volotea e si conferma il valore di una collaborazione che guarda con visione e concretezza allo sviluppo del territorio".

Volotea si riconferma come leader in termini di collegamenti offerti presso l'aeroporto della Gallura, con un totale di 27 rotte attive. Di queste rotte, 14 sono interne all'Italia, 10 connettono la Gallura con destinazioni francesi e 3 raggiungono città spagnole.